В Ростовской области за две недели подорожали морковь, картофель и лук. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за последнюю неделю зафиксирован рост цен на базовые овощи. По данным Ростовстата на 18 мая, подорожали картофель, репчатый лук и морковь.

Согласно статистике, 4 мая килограмм картофеля в регионе в среднем стоил 59,91 рубля, лука — 54,09 рубля, моркови — 54,83 рубля. К 18 мая цены на эти позиции возросли примерно на 1-2 рубля: лук достиг отметки в 55,83 рубля, а морковь — 55,92.

Изменения коснулись и стоимости мяса. Говядина подорожала с 702,77 до 704,60 рубля за килограмм. При этом цена на свинину снизилась до 423,02 рубля, а курица стала обходиться покупателям в 217,52 рубля.

В сегменте круп зафиксирована разная динамика. Рис подешевел с 83,44 до 82,80 рубля за килограмм. Стоимость гречневой крупы увеличилась до 66,89 рубля, а пшена — до 51,15 рубля.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кофе с селедкой и варенье из арбуза: Фольклорно-этнографическая экспедиция России изучила кухню Ростовской области

Уникальные рецепты донской кухни записали в реестр этнокультурного достояния России (подробности)