В Ростовской области за сутки 23 мая спасатели потушили 11 техногенных пожаров.

В Ростовской области за прошедшие сутки 23 мая спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

- Кроме того, пожарно-спасательные подразделения потушили пять возгораний сухой травы и выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. Спасены два человека, еще двое погибли, — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий аварий и борьбы с огнем привлекались значительные силы. Всего на вызовы реагировали 120 сотрудников экстренных служб, задействовав 30 единиц специальной техники.

Ранее, 17 мая, в Ростове-на-Дону произошло возгорание в хозяйственной постройке на улице Вити Черевичкина. Причиной стало короткое замыкание электропечи. Огонь потушили на площади один квадратный метр, однако 67-летний пенсионер получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

