В Ростове задержали 24-летнего наркокурьера с партией запрещенных веществ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали 24-летнего парня, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.

- В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался гражданин, правоохранители обнаружили и изъяли 22 свертка. Кроме того, еще один нашли при осмотре места происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек недавно переехал в донскую столицу и устроился наркокурьером. Экспертиза подтвердила, что изъятое массой более четырех граммов является сильнодействующим запрещенным веществом. Парень планировал распространять товар через тайники-закладки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.

