В Ростове почтили память погибших студентов Старобельска

Ростов почтил память погибших студентов Старобельска. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выразил соболезнования родным студентов, погибших при атаке на колледж в ЛНР. Об этом руководитель администрации написал в своих социальных сетях.

- Ростовчане скорбят. Ростовчане несут цветы и свечи к памятнику «Мать и дитя». Царствия небесного погибшим, скорейшего выздоровления раненым, сил и терпения родным! — заявил Александр Скрябин.

Жители города продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в знак поддержки семей, потерявших близких. В Старобельске завершена поисково-спасательная операция, длившаяся несколько суток.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая 2026 года. Общежитие Старобельского колледжа попало под удар беспилотников. В результате обрушения здания, по последним данным, погиб 21 студент. В Луганской Народной Республике объявлен траур.

