Рост цен на продукты в Ростовской области поможет сдержать летний урожай.

Рост цен на продовольственные товары в Ростовской области поможет сдержать летний урожай. Таким прогнозом на сезон 2026 года поделилась экономист Наталья Швецова, сообщает портал RostovGazeta.

- Огурцы, помидоры, зелень и ранние овощи летом могут даже немного подешеветь или хотя бы расти в цене значительно медленнее. Когда на рынок массово поступает новый урожай, предложение увеличивается, а давление на цены снижается, — рассказала эксперт.

Специалист отметила, что поступление свежих овощей и фруктов смягчает восприятие продовольственной инфляции. При этом полностью остановить удорожание продуктов сезонный фактор не способен.

По словам экономиста, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия, а также товары со сложной логистикой продолжат расти в цене независимо от сезона. Кроме того, летом жители региона традиционно сталкиваются с подорожанием услуг транспорта, отдыха и ЖКХ.

