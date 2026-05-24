Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 15:57

Разросшаяся популяция бакланов угрожает рыбным хозяйствам в Ростовской области

Бакланы уничтожают рыбхозы и леса в Ростовской области
Екатерина РУДЕНКО
Разросшаяся популяция бакланов угрожает рыбным хозяйствам в Ростовской области.

Разросшаяся популяция бакланов угрожает рыбным хозяйствам в Ростовской области.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области популяция бакланов наносит серьезный ущерб рыбным запасам региона и угрожает банкротством местным рыбным хозяйствам. Об этом в эфире радио «КП – Ростов-на-Дону» рассказал кандидат биологических наук Александр Липкович.

- Один большой баклан может съедать до 500 граммов рыбы в день. В Цимлянском заказнике колония насчитывает около 14 тысяч птиц, то есть они уничтожают до семи тонн рыбы ежедневно, — сообщил ученый.

Эксперт отметил, что помимо поедания рыбы, птицы наносят урон экосистеме. Их помет разрушает деревья и почву, что со временем приводит к высыханию лесов и повышает риск пожаров.

В настоящее время Минприроды России рассматривает возможность отнести баклана к охотничьим видам птиц. Однако пока существующие методы регулирования численности этих пернатых не принесли ощутимого результата.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кофе с селедкой и варенье из арбуза: Фольклорно-этнографическая экспедиция России изучила кухню Ростовской области

Уникальные рецепты донской кухни записали в реестр этнокультурного достояния России (подробности)