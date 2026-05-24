Разросшаяся популяция бакланов угрожает рыбным хозяйствам в Ростовской области.

В Ростовской области популяция бакланов наносит серьезный ущерб рыбным запасам региона и угрожает банкротством местным рыбным хозяйствам. Об этом в эфире радио «КП – Ростов-на-Дону» рассказал кандидат биологических наук Александр Липкович.

- Один большой баклан может съедать до 500 граммов рыбы в день. В Цимлянском заказнике колония насчитывает около 14 тысяч птиц, то есть они уничтожают до семи тонн рыбы ежедневно, — сообщил ученый.

Эксперт отметил, что помимо поедания рыбы, птицы наносят урон экосистеме. Их помет разрушает деревья и почву, что со временем приводит к высыханию лесов и повышает риск пожаров.

В настоящее время Минприроды России рассматривает возможность отнести баклана к охотничьим видам птиц. Однако пока существующие методы регулирования численности этих пернатых не принесли ощутимого результата.

