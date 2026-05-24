На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возникла еще одна пробка

Водители попали в восьмикилометровый затор на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области на 964-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» образовалась пробка протяженностью около восьми километров. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

- На 964-м километре автодороги «М-4 Дон» в южном направлении ведутся дорожные работы. Выполняется ямочный ремонт в левой полосе движения, — говорится в сообщении ведомства.

Автоинспекторы предлагают водителям объездной маршрут: съезд на 944-м километре трассы по направлению к микрорайону Лиховской города Каменск-Шахтинский. Далее необходимо двигаться в сторону Зверево до развязки на 965-м километре, чтобы выехать обратно на М-4.

Напомним, ранее аналогичный затор длиной восемь километров возник на 1001-м километре магистрали в северном направлении. Там движение было затруднено также из-за дорожных работ в правой полосе. Для объезда автомобилистам рекомендовали двигаться через Новочеркасск по трассе «Новочеркасск — Шахты».

