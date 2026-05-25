Ростовчане несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу погибшим в Старобельске

Словам скорби и солидарности отразили на экране «Ростов Арены». Фото: канал МАХ Юрия Слюсаря

В Ростове возник стихийный мемориал жертвам теракта в Старобельске. Об этом сообщил в канале МАХ Юрий Слюсарь

Жители Донской столицы несут к скульптурной композиции «Мать и дитя» цветы, обвязанные траурными лентами и мягкие игрушки. А бегущая строка на большом экране «Ростов Арены» отражает слова скорби и солидарности.

- Разделяем боль тяжелой утраты с жителями Старобельска, со всей Луганской Народной Республикой и каждым, кого коснулась эта трагедия. Светлая память погибшим детям! Искренние соболезнования родным и близким жертв теракта! Пострадавшим — скорейшего выздоровления, душевных и физических сил, - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. 65 человек пострадали, из них 21 погиб. Личности жертв установлены, все они были студентами в возрасте от 18 до 22 лет.

