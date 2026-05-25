После теракта в Старобельске ростовчане несут цветы к памятнику «Мать и дитя»

Жители Ростовской области выразили соболезнования в связи с гибелью детей при теракте в ЛНР.

После теракта в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате которого погибли дети, жители Ростовской области выразили скорбь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дончане принесли цветы к памятнику «Мать и дитя». Слова соболезнования также транслировались на большом экране стадиона «Ростов Арена».

– Разделяем боль тяжелой утраты с жителями Старобельска, со всей Луганской Народной Республикой и каждым, кого коснулась эта трагедия. Светлая память погибшим детям! – написал губернатор.

