За неделю в Ростовской области потушили 47 техногенных пожаров

За неделю в Ростовской области на пожарах погиб один человек.

За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Ростовской области реагировали на 47 техногенных пожаров. На них удалось спасти четырех человек, но один человек погиб. Такой статистикой поделились в донском МЧС.

Также были зафиксированы три загорания сухой растительности на общей площади 0,101 гектара и два лесных пожара.

Спасатели 25 раз выезжали на аварийно-спасательные работы при ДТП. Они спасли семь человек, однако три человека погибли. На водных объектах произошло два происшествия, в результате которых погибло двое.

