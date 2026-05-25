В Каменском районе на сельхозземлях обнаружили карьер площадью 6000 квадратных метров

Россельхознадзор нашел нарушения на землях в Каменском районе.

Сотрудники Россельхознадзора по Ростовской области провели выездное обследование в Каменском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Участок расположен в границах Богдановского сельского поселения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки специалисты обнаружили карьер площадью шесть тысяч квадратных метров. Известно, что сельскохозяйственная деятельность на этом участке не велась.

– В дальнейшем управлением будут применяться соответствующие меры реагирования в рамках компетенции в отношении собственника данного участка, – сказано в сообщении.

