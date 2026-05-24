Обещали прибавку к пенсии: В Таганроге бабушка отдала курьеру больше миллиона рублей у себя во дворе

Надежда на прибавку к пенсии обернулась для 79-летней жительницы Таганрога большими финансовыми потерями. Пожилая женщина поверила телефонным обманщикам, передала незнакомке на улице один миллион 100 тысяч рублей наличными и лишь спустя несколько дней осознала обман.

Секретные пароли и встреча во дворе

Началось все со звонка незнакомца. Человек на том конце провода представился сотрудником городской администрации. Пенсионерке пообещали хорошую надбавку к выплатам.

- Для оформления документов собеседник попросил продиктовать номер СНИЛС, — рассказали в областной полиции. — Женщина поверила и назвала цифры.

Уже на следующий день начался шквал звонков. Пенсионерке звонили разные люди, представлялись следователями и представителями других ведомств. Они кричали в трубку, пугали и уверяли, что кто-то прямо сейчас пытается перевести ее сбережения за границу.

- Женщине строго запретили с кем-либо общаться и придумали систему тайных паролей для связи.

В итоге напуганная бабушка сложила в пакет все свои сбережения, вышла во двор и отдала наличные незнакомой молодой женщине. Только после случайного разговора с внучкой пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Сейчас курьера ищет полиция.

Поездка в Ростов с деньгами в сумке

К сожалению, такие истории в Ростовской области происходят нередко. В августе 2025 года 77-летняя жительница Каменска-Шахтинского почти две недели общалась по телефону с неизвестными, которые убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». В итоге пенсионерка собрала один миллион 200 тысяч рублей и поехала с ними в Ростов. Там она сняла номер в гостинице и стала послушно ждать курьера.

Передать крупную сумму она не успела. На место вовремя приехали оперативники. Полицейские перехватили посыльного прямо на улице. 30-летний житель Краснодара с медицинской маской на лице пытался сбежать, но его быстро поймали. В отдел доставили и его 38-летнего друга-таксиста.

- Оперативники сработали на опережение, — сообщили в донском главке МВД. — Как только поступил сигнал о готовящемся преступлении, наряд выехал к гостинице. Курьер даже не успел забрать пакет.

Сам задержанный на допросе сразу признал вину.

- Я нашел такую работу в мессенджере, а затем попросил друга привезти меня в Ростовскую область, чтобы забрать деньги, — признался мужчина в отделе полиции. — За работу должен был получить 50 тысяч рублей.

Обман после похорон

Иногда обманщики пользуются горем людей. 63-летняя Тамара Ивановна работает врачом. Недавно она похоронила дочь и в мае решала вопросы наследства. Именно тогда раздался звонок.

- Звонившие использовали психологическое давление на мать, потерявшую ребенка, — поделился источник, знакомый с ходом расследования. — Они называли реальные факты из ее биографии, девичью фамилию. Представлялись сотрудниками ФСБ и пугали, что сбережения женщины похищают террористы.

Из-за стресса и постоянных звонков врач перестала сопротивляться. Она три раза выходила к банкомату и перевела обманщикам 549 тысяч рублей. Только когда звонки прекратились, дончанка осознала обман.

Но в этой истории появился шанс вернуть деньги. Цифровой след помог силовика найти жителя Казани, на счет которого ушли средства.

- Человек, предоставивший свой банковский счет, теперь сам обязан вернуть всю сумму, — объяснили в прокуратуре. — Местный суд уже удовлетворил наш иск. В пользу пенсионерки взыскано более 549 тысяч рублей.

Теперь возвращать долг придется владельцу счета. Найти его — задача приставов. А полиция в очередной раз просит дончан: настоящие следователи и сотрудники банков никогда не требуют переводить сбережения на чужие реквизиты. Если вас пугают уголовным делом и торопят — просто положите трубку.

