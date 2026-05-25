В Ростовской области женщина оформила 426 сим-карт для мошенников

37-летняя жительница Каменского района оформляла сим-карты для мошенников за 50–70 тысяч рублей в месяц.

В Ростовской области полицейские задержали 37-летнюю жительницу Каменск-Шахтинского района. Ее подозревают в незаконной передаче абонентских номеров телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе донского Главка.

С ноября прошлого года по апрель этого года женщина подрабатывала в интернете. Через специальный чат-бот в мессенджере она приобретала сим-карты и регистрировала их на третьих лиц, а затем передавала серийные номера кураторам. Всего она оформила 426 сим-карт. Также она купила два смартфона, установила на них специальные приложения и создала виртуальную телефонную станцию. Это позволяло мошенникам звонить жертвам через соцсети и удаленно управлять облачным сервисом. Известно, что ежемесячный доход женщины составлял от 50 до 70 тысяч рублей.

При обыске у нее изъяли смартфоны, несколько сотен сим-карт разных операторов и банковские карты. Было установлено, что эта техника использовалась для обмана четырех жителей России.

- На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сказано в сообщении.

