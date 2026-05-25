Уполномоченный по правам человека посетит пункты временного размещения в Ростовской области

Уполномоченный по правам человека прибыла в Ростовскую область. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Ростовскую область после посещения Старобельска, где пострадали дети при вражеском ударе. Об этом в своих соцсетях сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Сегодня Яна Лантратова планирует посетить пункты временного размещения на территории региона.

– В Ростовской области продолжает работать несколько ПВР для размещения граждан, прибывших с территорий Донбасса и Украины. Мы оказываем им всю необходимую помощь, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После теракта в Старобельске ростовчане несут цветы к памятнику «Мать и дитя»