Сохранение троллейбусных маршрутов включат в стратегию развития транспорта Ростова

В Ростове включат сохранение троллейбусных маршрутов в стратегию развития транспорта.

В стратегию развития транспорта Ростова включат сохранение действующих троллейбусных маршрутов. Решение было принято после обращения проекта «Ростовский Городской Транспорт».

Разработчики из «Мостранспроекта» считают наиболее перспективными маршруты № 2, 5, 17, 22, а также № 6.

Предложено два варианта развития троллейбусной сети. Первый — сохранить семь маршрутов, выпустив на линию не менее 40 машин. Второй — оставить пять маршрутов, отменив дублирующие автобусы № 99 и сократив выпуск на № 33, а отмену троллейбуса № 9 компенсировать продлением автобуса № 88.

Стоимость первого варианта — 797 млн рублей, второго — 765 млн рублей.

