Полицейские провели рейд на территории ярмарочного комплекса в Аксайском районе

На ярмарке в Аксайском районе полиция проверила 210 человек и 105 машин с помощью дрона.

Сотрудники управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции провели профилактический рейд на территории ярмарки в Аксайском районе. Для наблюдения использовали беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе донского Главка.

Всего проверили 210 человек, из них 70 были иностранцы. У семерых нашли нарушения режима пребывания в России. Материалы передали в полицию.

Госавтоинспекция проверила 105 машин и зафиксировала 16 нарушений ПДД: среди них — неисправности, отсутствие ремней безопасности, номерных знаков, а также неуплата штрафов. В двух случаях изъяли госномера и свидетельства о регистрации.

