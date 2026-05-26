В Ростове на Курбан-байрам запретили жертвоприношения в черте города

В Ростове определили места проведения праздничного намаза в честь Курбан-байрама.

В среду, 27 мая, мусульмане Ростова отметят Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Праздничный намаз начнется в 7:00 в двух мечетях города: на улице Фурмановской, 131 и на улице Туркестанской, 1б. Об этом сообщили в городской администрации.

Одним из главных обрядов праздника является ритуальное жертвоприношение животного. Власти напомнили, что совершать его в черте города, в том числе в общественных местах, запрещено. Для обеспечения безопасности и порядка привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры Центрального духовного управления мусульман Ростовской области.

В связи с проведением намаза с 6:00 до 9:00 будет ограничено движение по улице Фурмановской. Жителям и гостям города рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

