Владимир Путин разрешил использовать армию для защиты россиян за рубежом

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Владимир Путин разрешил привлекать армию для защиты граждан России за рубежом. Соответствующий закон, подписанный президентом, появился на портале официального опубликования правовых актов. Об этом сообщает издание RTVI.

Документ позволяет использовать Вооруженные силы за пределами страны. Решение об этом принимает глава государства. Это делается в рамках мер по защите россиян в случае их ареста, удержания, уголовного или иного преследования.

Речь идет о ситуациях, когда такие действия совершаются во исполнение решений иностранных судов или международных органов. Причем тех, чья компетенция не основана на договоре с Россией или резолюции Совбеза ООН по главе VII Устава.

По решению президента меры защиты также могут применять другие органы государственной власти в пределах своих полномочий.

