Историк Ершов рассказал о выгоде конфликта России и Запада для Китая

Эксперт объясняет: противостояние с Западом отвлекает внимание США от Китая.

Конфликт между Россией и Западом дает Китаю определенные преимущества, и это уже не первый подобный случай. Об этом в интервью RTVI заявил младший научный сотрудник Центра изучения новейшей истории Китая ИКСА РАН Александр Ершов.

Эксперт подтвердил: такая выгода действительно есть, и по разным направлениям. Прямое военное поражение России Пекину невыгодно. Однако затяжной конфликт приносит пользу китайским производителям. Речь идет о поставках беспилотников и другого оборудования. Причём техника идет в обе стороны. Ершов отметил: это напоминает принцип «бизнес, ничего личного», который любят повторять американские партнеры.

Кроме того, противостояние с Западом отвлекает внимание США от Китая. Это позволяет Пекину чувствовать себя свободнее. КНР стала для Запада «чертиком из табакерки», считает эксперт. Запад не ожидал, что Китай так сильно разовьется и создаст свои технологии. Его планировали использовать как сборочную фабрику, которая выполняет чужие указания. А вышло иначе.

Ершов напомнил: во времена холодной войны между СССР и США Китай тоже извлекал выгоду из их противостояния.

