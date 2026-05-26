Юрий Слюсарь осмотрел обновленную центральную больницу в Зимовниковском районе

В Ростовской области Юрий Слюсарь осмотрел обновленную центральную районную больницу в Зимовниковском районе. Соответствующая информация появилась на портале регионального правительства.
В ходе рабочей поездки глава региона пообщался с коллективом медучреждения. Выяснилось, что в районе уже три года нет анестезиолога-реаниматолога, из-за чего пациентов на плановые операции приходится отправлять за 50 километров в Волгодонск.
- Больница отремонтирована, оснащена, но из-за низкой обеспеченности врачами реанимационное отделение и операционный блок фактически не могут работать, — говорится в сообщении властей.
В связи с этим губернатор поставил задачу министру здравоохранения региона привлечь в больницу минимум двух специалистов-реаниматологов. Это позволит полноценно запустить блок, а также улучшит финансовое положение медучреждения и зарплаты медиков.
