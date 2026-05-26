Александр Скрябин поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства

Глава города поблагодарил бизнесменов за благоустройство Ростова и рабочие места. Фото: Александр Скрябин.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства. Официальное обращение градоначальника появилось в его социальных сетях.

- Благодаря трудам и меценатству целых династий ростовских купцов наш город стал настоящей Южной столицей России — центром деловой и культурной жизни. В наши дни предприниматели продолжают эти благородные традиции, — отметил руководитель городской администрации.

Александр Скрябин поблагодарил бизнесменов за труд, неравнодушие и активное участие в благотворительности. По его словам, именно созидательная энергия предпринимателей позволяет городу открывать новые рынки сбыта и создавать дополнительные рабочие места.

Глава города подчеркнул, что продукция и деятельность местных компаний служат визитной карточкой донской столицы во всей России и за ее пределами. В заключение он пожелал бизнесменам новых творческих идей и успехов во всех начинаниях.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порт пяти морей: Почему в Ростове создали Морской совет и при чем здесь зеленые комары

Почему именно Ростов стал центром создания Морского совета, объяснил ученый (подробнее)