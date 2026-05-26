В Ростове-на-Дону на Сельмаше утром 26 мая работали сирены

Жителей Ростова напугала сирена рано утром. Фото: Денис Демков.

Утром 26 мая жители микрорайона Сельмаш в Ростове-на-Дону услышали звуки сирен. Такой информацией горожане поделились в социальных сетях.

- Сигнал тревоги раздался примерно в 08:05. Собираю ребенка на последний звонок, и начинает орать сирена, — написала одна из местных жительниц.

Пока официальных комментариев от властей не поступало, оповещения об угрозе атаки также не приходили.

Напомним, что при реальной воздушной опасности необходимо строго соблюдать правила безопасности. Находясь в квартире, следует немедленно отойти от окон и переместиться в помещение у несущей стены — в ванную комнату или коридор.

При возможности специалисты советуют спуститься на нижние этажи, в подвал или на подземную парковку. Во время тревоги категорически запрещено пользоваться лифтом, так как при отключении электричества кабина заблокируется.

