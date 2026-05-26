Власти Ростовской области выставили на торги старые машины по сниженным ценам.

В Ростовской области на официальной электронной площадке «ГИС Торги» появились объявления о продаже подержанных автомобилей. Транспортные средства, обращенные в собственность государства, выставили на аукцион по сниженным ценам.

В частности, за 16 343 рубля можно приобрести автомобиль ВАЗ 2106, который находится в станице Боковской. Машина выставлена с пометкой о наличии видимых повреждений, следов коррозии и возможных скрытых дефектов.

Также с молотка уходит разукомплектованный грузовик ЗИЛ 130 ДС39Б 1984 года выпуска. Его начальная цена составляет 79 665 рублей. Самым бюджетным лотом стал школьный автобус ПАЗ 2013 года выпуска из поселка Веселый. Муниципальное имущество продают по минимально допустимой цене — всего за 9 500 рублей.

Согласно правилам платформы, желающие приобрести технику могут лично осмотреть автомобили до окончания срока подачи заявок.

