В Ростовской области 28 мая пройдет акция по льготной стерилизации животных.

В Ростовской области 28 мая пройдет акция по льготной стерилизации домашних животных. Процедуру со скидкой проведут в государственных ветеринарных лечебницах региона, рассказали в донском правительстве.

Специалисты управления ветеринарии подчеркивают, что такая мера предотвращает появление нежелательного потомства на улицах и снижает риск развития опасных патологий у питомцев. Кроме того, стерилизация положительно влияет на поведение четвероногих — уменьшает агрессию и склонность к побегам.

В рамках акции стоимость операции будет снижена на треть от стандартного прайса. Окончательное решение о проведении вмешательства принимает врач после осмотра, так как процедура имеет противопоказания.

Акция пройдет по предварительной записи в следующих клиниках:

- г. Азов, ул. Ленина, д. 74;

- г. Батайск, пер. Дачный, 26;

- г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165;

- г. Донецк, пер. Куйбышева, 37;

- ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 176;

- г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27;

- г. Константиновск, ул. Революционная, 100;

- г. Морозовск, пер. Гладкова, 37;

- г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 50;

- г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81;

- г. Ростов-на-Дону (пр. Кировский, 106; ул. Катаева, 232; ул. 2-я Краснодарская, 39; ул. 1-я Грамши, 1/98; ул. Венеры, 21; ул. 16-я Линия, 18);

- г. Семикаракорск, пер. 2-й, 204;

- г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43;

- г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 115.

