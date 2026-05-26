Юрий Слюсарь поздравил 62 тысячи донских выпускников с последним звонком

Юрий Слюсарь посетил последний звонок в школе № 49 в Ростове-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области прозвенели последние звонки для 62 тысяч школьников. Губернатор региона Юрий Слюсарь посетил торжественную линейку в ростовской школе № 49, о чем рассказал в социальных сетях.

- Очень надеюсь, что большинство из них останутся учиться и работать в родной Ростовской области. У нас отличные донские вузы с кампусами мирового уровня и лабораториями, — написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в области активно развиваются высшие и средние профессиональные учреждения. Власти инвестируют в обновление профильных классов, закупку оборудования и создание связей с промышленными предприятиями.

Также Юрий Слюсарь осмотрел историческое здание учебного заведения в Газетном переулке. Этому строению больше ста лет, недавно там завершилась реконструкция. Глава региона посетил кабинет истории со старинными партами.

