В Волгодонске управляющю компанию лишили права обслуживания домов из-за долгов

В Волгодонске управляющую компанию отстранили от обслуживания четырьмя зданиями. Об этом сообщили на сайте правительства региона во вторник, 26 мая.
- Если компании нарушают лицензионные требования, Госжилинспекция принимает меры вплоть до лишения лицензии, — заявила руководитель регионального ведомства Юлия Брюховецкая.
Причиной санкций стала задолженность фирмы перед поставщиками ресурсов. Этот подтвержденный судом факт является грубым нарушением. За подобные действия организацию дважды привлекали к административной ответственности.
Теперь администрация города созовет общие собрания собственников. Жильцам предстоит выбрать новую компанию. Если они не примут решение, муниципалитет самостоятельно определит управленцев через открытый конкурс.
