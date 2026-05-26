В Ростовской области перед экспортом исследовали 13,5 тысячи тонн зерна.

В Ростовской области специалисты исследовали 13,5 тысячи тонн зерновой продукции для отправки на экспорт. Такая информация появилась на сайте регионального филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

- С начала года по 20 мая мы проверили 13,5 тысячи тонн продукции. Партии отправлены автотранспортом в Ирак, Иран, Белоруссию, Турцию, Армению, Азербайджан и Пакистан, — говорится в сообщении ведомства.

В лабораториях товар проверили на соответствие требованиям стран-импортеров. Эксперты исследовали зерно на наличие токсичных элементов, радиации, пестицидов и диоксинов, а также подтвердили отсутствие ГМО.

По результатам испытаний продукция признана безопасной. Отмечается, что в этом году регион впервые начал поставлять семена канареечника в Белоруссию и Казахстан, а также отправил чечевицу в Сербию.

