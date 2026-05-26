Дорожники на 40% отремонтировали трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области дорожную одежду на реконструируемом участке трассы М-4 «Дон» обновили более чем на 40%. Об этом рассказали на официальном сайте государственной компании «Автодор».
- Из 91 километра реконструируемого участка нижний слой асфальтобетона уложили на 33 километрах в шестиполосном исполнении. Верхний слой покрытия готов на девяти километрах пути, — говорится в сообщении компании.
Специалисты продолжают расширять дорогу до шести полос и реконструировать 20 искусственных сооружений. Их средняя готовность оценивается в 66 процентов. При этом основные работы на пяти путепроводах и одном мосту завершены более чем на 90 процентов.
Темпы строительства лично оценил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Он обсудил с подрядчиками соблюдение графиков, чтобы ввести расширенный участок трассы в эксплуатацию точно в установленные сроки.
