НовостиОбщество26 мая 2026 12:44

В Аксайском районе вложат 31,6 млрд рублей в комплексную застройку территории

Екатерина РУДЕНКО
В Аксайском районе построят новый район с поликлиниками.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростовской области подписали соглашение о комплексном развитии территории в Аксайском районе. В проект площадью более 23 гектаров инвестируют 31,6 миллиарда рублей, сообщает издание «Ведомости Юг».

Как рассказал первый заместитель министра строительства региона Сергей Вифлянцев, три строительные компании возведут в северо-восточной части района многоквартирные дома. Общая площадь нового жилья составит порядка 199 тысяч квадратных метров.

По условиям договора, застройщики за счет собственных средств создадут социальную инфраструктуру. На территории появятся школа на 1350 мест, два детских сада, две поликлиники, а также станция скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс. Дополнительно инвесторы проложат дороги и инженерные сети.

Завершить реализацию проекта планируется до апреля 2037 года. В областном минстрое добавили, что сейчас в Аксайском поселении уже реализуются три аналогичных договора.

