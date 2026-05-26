В Ростове наградили лучших молодых бизнесменов

Победители конкурса придут в гости на радио «КП - Ростов-на-Дону». Фото: Александр Шарников

В Донской столице наградили авторов лучших бизнес-проектов среди участников конкурса «Молодой предприниматель Ростова-на-Дону». Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, в седьмой раз объединило активных, талантливых и амбициозных молодых бизнесменов города. Торжественная церемония состоялась 22 мая в Конгресс-зале банка «Центр-Инвест».

Конкурс состоялся в рамках Форума деловой молодежи 2026. Организатором выступило городское управление по молодежной политике. Информационную поддержку в том числе оказал издательский дом «Комсомольская правда».

Участники представили на суд жюри 13 проектов. Среди них — кондитерская, цех по пошиву одежды, предприятия по организации модных мероприятий, дизайну, IT, профориентация для детей. Молодые бизнесмены занимаются также ювелирным производством, а также выпуском лодок и бассейнов. Примечательно, что все эти проекты уже работают.

Победителей определили в двух номинациях. В категории «На старте» для бизнеса, открытого до двух лет назад, первое место занял Егор Ефименко с компанией «Фритато групп». Он разрабатывает программное обеспечение. В номинации «На опыте» для компаний старше двух лет победил Дмитрий Якушев из «POLYPOOL». Его фирма производит изделия из полипропилена и полиэтилена.

Бизнес-премию от «Деловой России» получили Никита Решетников, открывший фирму «СибЛаб» по разработке систем аналитики для бизнеса, и Сергей Михайлов- создавший бренд одежды «TAKE DREAM».

Победители конкурса Егор Ефименко и Дмитрий Якушев придут в гости на радио «КП - Ростов-на-Дону». Они подробно расскажут, как правильно наладить бизнес-процессы, не прогореть на старте и сохранить устойчивость в кризис. Слушателей ждет откровенный разговор о том, как держаться на плаву, когда вокруг неспокойно.

