В Шахтах местного жителя приговорили к шести годам тюрьмы за убийство отчима

Суд в Ростовской области вынес приговор мужчине за убийство родственника. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области 26-летнего жителя города Шахты осудили за убийство отчима. Об этом рассказали в региональной прокуратуры.

- В суде установлено, что в январе прошлого года в ходе возникшего конфликта молодой человек нанес родственнику травмы, несовместимые с жизнью. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, — сообщили в ведомстве, уточнив, что суд назначил виновному шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону местная жительница лишила жизни своего супруга из-за ссоры на почве ревности. Мужчина разозлился, прочитав сугубо рабочую переписку жены.

Во время разгоревшегося скандала ростовчанка смертельно ранила мужа, который скончался до приезда медиков. Суд не признал действия самообороной и назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы.

