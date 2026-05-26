В Ростове до конца июня часть Стройгородка осталась без горячей воды

Жителям Стройгородка придется терпеть неудобства до конца июня.

В Ростове часть микрорайона Стройгородок останется без горячей воды до конца июня. Об этом сообщили в городской администрации. Причина отключения — стартовавшая перекладка 300-метрового участка тепловой сети.

В зону временных неудобств попали десятки жилых домов. Подача горячего водоснабжения приостановлена по следующим адресам:

- улица Дебальцевская: 6, 8/2а;

- улица Мыльникова: 1а, 2;

- улица Таганрогская: 110в, 110а, 112а, 112б, 112в, 112, 112/1, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 114г, 116, 116а, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 118, 118/1, 120, 120/1, 120/2, 122, 122/1, 124, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 118/4, 118/6, 126, 126/1, 126/2, 132/1, 132/2, 132/3, а также 145/5, 145/4 и 143/6;

- переулок Элеваторный: 10, 12.

Завершить работы и восстановить подачу ресурса планируется до конца июня.

