В Ростове Последний звонок прозвенел для 17 тысяч выпускников школ.

В Ростове-на-Дону 26 мая прозвенел Последний звонок для 17 тысяч школьников. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Александр Скрябин.

- Сегодня для 17 тысяч выпускников Ростова прозвенел Последний звонок. Вместе с губернатором Юрием Слюсарем побывали на торжественной линейке в одном из старейших образовательных учреждений нашего города, — говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в школе номер 49 имени Григория Лекутского. Здание этого учебного заведения построили в начале 20 века. Сейчас в учреждении работает музей, который хранит память о выдающихся ученых, педагогах и героях войн.

В разные годы из стен этой школы выпустились известные на всю страну деятели науки и медицины. Среди знаменитых выпускников числятся математик Виктор Юдович и микрохирург Святослав Федоров.

