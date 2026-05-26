На месте Парамоновских складов в Ростове планируют создать исторический музей

Власти Ростова готовы обсудить изъятие Парамоновских складов у собственника. Фото: Денис Демков.

В Ростове-на-Дону местные власти рассматривают возможность создания исторического парка-музея на территории Парамоновских складов. Об этом 26 мая в социальных сетях рассказала общественница Елена Хатламаджиян после встречи с заместителем губернатора Андреем Фатеевым.

- Мировое соглашение между собственником и комитетом по охране заканчивается в августе. Проекта у владельца так и нет. Следовательно, появляется возможность для рассмотрения вопроса по изъятию, — пояснила активистка.

Перед возможным изъятием чиновники проведут переговоры с текущим владельцем объекта. Ему официально предложат самостоятельно реализовать концепцию благоустройства и превратить аварийные здания в музейное пространство.

В качестве альтернативного сценария рассматривается создание музея при поддержке федерального Министерства культуры. Процесс реконструкции памятника займет несколько лет, однако власти впервые выразили готовность решить эту многолетнюю проблему.

