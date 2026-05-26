В Ростовской области двоих мужчин осудили за кражу драгоценностей из собора. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области суд вынес приговор двоим местным жителям за кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.

- Установлено, что в июне 2024 года мужчины проникли в Воскресенский Войсковой собор в станице Старочеркасской. Они сломали запорные устройства и похитили из церковной лавки имущество, — пояснили в ведомстве.

Общая стоимость украденных ценностей превысила 720 тысяч рублей. Спустя два месяца осужденные попытались совершить аналогичное преступление. Мужчины не обнаружили драгоценностей на прежнем месте и просто скрылись.

Аксайский районный суд назначил одному из виновных четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. Второй соучастник получил три года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.

