Власти Ростовской области разработают стратегию развития коневодства до 2030 года.

В Ростовской области планируют разработать новую стратегию развития коневодства до 2030 года. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своих социальных сетях по итогам визита в Орловский район.

- У нас на Дону традиции коневодства вшиты буквально в генетический код. Поэтому сейчас мы разрабатываем Стратегию развития коневодства Ростовской области до 2030 года, — сообщил глава региона.

Губернатор посетил крупнейшую в стране ферму по разведению лошадей-тяжеловозов. Семейное предприятие работает на протяжении 20 лет. Помимо лошадей, местное хозяйство занимается разведением коров, оленей и выращиванием различных зерновых культур.

В прошлом году фермеры получили 10 миллионов рублей в виде федеральных и региональных мер государственной поддержки. Власти планируют и дальше оказывать помощь профильным животноводческим предприятиям.

