В центре Ростова утром 27 мая пропал свет из-за аварии на электросетях

В центре Ростова утром 27 мая пропал свет из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».
- В 7:14 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Без электроэнергии частично остались потребители на улицах Филимоновской, Лермонтовской, Островского и Красноармейской, - перечислили в организации.
Энергетики обещают восстановить подачу электричества в течение трех часов. В компании предупредили: свет могут дать без дополнительного оповещения.
