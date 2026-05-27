В Ростовской области открыли 400 очных площадок для «Агродиктанта»

В Ростовской области открыто 400 очных площадок для проведения «Агродиктанта». Об этом сообщили в Управлении информационной политики правительства Донского региона.

Напомним, всероссийская образовательная акция направлена на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и сельского образа жизни. Участвовать могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт агродиктант.рф, открыть личный кабинет, внести данные и выбрать форму участия — очную или онлайн. Несовершеннолетние проходят тестирование с согласия родителей.

В Ростовской области акция идёт с 26 по 30 мая. На выполнение заданий дается 45 минут. Нужно ответить на 30 вопросов. Они поделены на четыре категории: для детей до 12 лет, для подростков 12–18 лет, для взрослых без профильного образования и для взрослых с профильным образованием и опытом в АПК.

Площадки для очного участия организовали в аграрных вузах и колледжах, агрошколах, органах власти, на крупных предприятиях. Организаторы отмечают: «Агродиктант» привлекает внимание к сельскому хозяйству, знакомит с его преимуществами и помогает понять вклад аграриев в продовольственную безопасность. Проект формирует образ сельского хозяйства как современного и перспективного направления.

По итогам все участники получат электронные сертификаты, а лучшие — дипломы победителей.

