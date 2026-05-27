За сутки в Ростовской области произошло 13 пожаров

Последствия пяти ДТП ликвидировали донские спасатели за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 26 мая пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 13 техногенных пожаров и оказали помощь при пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Известно, что для ликвидации последствий всех происшествий привлекались 176 человек личного состава и 44 единицы техники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две женщины в больнице, одна – в тяжелом состоянии, загорелись авто: Последствия ракетной атаки на Таганрог 27 мая 2026