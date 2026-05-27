В Ростовской области могут ввести нетто-контракты для автобусов

На заседании правительства Ростовской области обсудили итоги эксперимента с новой моделью транспортного обслуживания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора рассмотрели ход эксперимента по переходу на новую модель транспортного обслуживания. Нетто-контракты отрабатывались на маршрутах к садоводческим товариществам. До этого из 35 садовых маршрутов работали только 13 из-за неэффективности старой системы. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

При нетто-контрактах оплачивается не количество пассажиров, а выполненные рейсы. В результате эксперимента установлено 18 новых маршрутов. С апреля выполнено более пяти тысяч рейсов, перевезено свыше 62 тысяч человек. Автобусы ходят по расписанию независимо от наполняемости. Недостаток схемы — повышенные затраты для бюджета, так как пассажиропоток в СНТ нестабилен.

Губернатор отметил, что бюджет идет на повышенные расходы осознанно. Теперь до 1 сентября власти проанализируют итоги эксперимента, после чего решат, масштабировать ли новую модель или менять старую.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дополнительный поезд в Крым запустили через Ростовскую область с 27 мая