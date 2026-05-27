Подписка
НовостиОбщество27 мая 2026 9:24

В Таганроге после воздушной атаки повреждения получила котельная

Екатерина ПОПОВА
В Таганроге ввели локальный режим ЧС из-за повреждения котельной в результате воздушной атаки.

В Таганроге после утренней воздушной атаки была серьезно повреждена котельная. Ее работа была временно приостановлена. В результате без горячего водоснабжения остались жители нескольких домов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Пострадали также двое мирных жителей. Они были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Из-за повреждения котельной власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Специальные службы уже занимаются восстановлением оборудования.

– Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Ситуация находится на постоянном контроле, – сказано в сообщении.

