В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке в Таганроге

Пострадавшие при ракетной атаке на Таганрог госпитализированы в больницу.

В министерстве здравоохранения Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке на Таганрог утром 27 мая.

- После происшествия две женщины были экстренно доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Врачи Городской больницы скорой медицинской помощи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, - прокомментировали в министерстве.

Напомним, утром силы ПВО уничтожили ракету в небе над Таганрогом. Обломки упали на улице Циолковского. Это привело к возгоранию автомобилей. В результате ЧП пострадали две женщины. Глава региона пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

Тем временем глава Таганрога Светлана Камбулова провела внеочередное заседание комиссии по ЧС, на котором рассказали и о других последствиях происшествия:

- Серьезные повреждения получила котельная на улице Циолковского, 40. Ее работа временно приостановлена. В нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Введен локальный режим ЧС. Комиссия уже обследует территорию и оценивает ущерб. Жители могут обращаться в Управление защиты от ЧС Таганрога (ул. Морозова, 8) или по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88.

