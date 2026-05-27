Госэкспертиза одобрила проект моста к Зеленому острову в Ростове-на-Дону

Проект моста к Зеленому острову прошел экспертизу. Фото: Виктория Кислова

Госэкспертиза согласовала проект моста к Зеленому острову в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Город N».

Главная государственная строительная экспертиза выдала положительное заключение. Речь идет о проектной документации и инженерных изысканиях.

Новый мост соединит город с Зеленым островом. Сейчас там находится один из официальных пляжей Ростова. Добраться до него можно только в теплый сезон — по понтонному мосту.

Напомним, в июле 2023 года администрация Донской столицы заключила контракт на разработку документации. Подрядчику заплатили около 23 миллионов рублей. Летом прошлого года проект уже подавали, но тогда его отклонили.

Планируемая длина моста — 170 метров. Дорогуу сделают двухполосной, с тротуарами. Под объект отвели 5,3 гектара земли. Участок начинается на пересечении улиц 29-я линия и Береговая, переходит к улице Островной, где и будет мост, и пересекает Окружную.

