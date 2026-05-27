В Ростове из-за ветра 27 мая упали 32 дерева, коммунальщики убрали уже девять

К вечеру 27 мая в Ростове из-за сильного ветра повалило 32 дерева. Фото: администрация Ростова

В Ростове коммунальные службы ликвидировали последствия падения девяти деревьев. Об этом рассказали в администрации Донской столицы вечером среды, 27 мая.

— Сильный ветер повалил 32 аварийных дерева. Больше всего пострадал Октябрьский район — там зафиксировали восемь падений. В Ворошиловском — семь, в Советском — пять, в Кировском — четыре, в Железнодорожном — три, в Первомайском и Ленинском — по два, в Пролетарском — одно, — прокомментировали в мэрии.

На данный момент коммунальщики убрали девять деревьев. Еще 23 находятся в работе. Городские службы просят ростовчан быть внимательными и соблюдать осторожность.

Напомним, ранее глава Ростова Александр Скрябин ввел режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Он действует с 19:00 27 мая до 12:00 29 мая. Причина — ухудшение погоды: ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

Жителей просят в экстренных ситуациях звонить по номеру 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деревья упали на автомобили, пострадали люди: Что происходит в Ростове из-за сильного ветра 27 мая 2026

В Ростове из-за сильного ветра падают деревья, пострадали люди и машины (подробнее)