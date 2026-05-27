Жителя Аксайского района подозревают в махинациях с землей на 14 млн

В Ростовской области расследуют дело о махинациях с землей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Аксайском районе Ростовской области 51-летнего местного жителя подозревают в махинациях с земельным участком почти на 14 млн рублей. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону.

По версии следствия, в 2000 году мужчина продал свою земельную долю площадью 3,59 гектара сельхозугодий. Договор купли-продажи оформили, деньги он получил полностью.

В 2017 году мужчина решил снова завладеть этой же землей. Он раздобыл копию старого свидетельства о праве собственности, скрыв факт продажи. С иском о признании права на долю он обратился в суд. Суд, не зная о сделке, иск удовлетворил. На основании этого решения в ЕГРН внесли запись о праве собственности истца на ту же землю.

В 2024 году мужчина выделил из этой доли отдельный участок такой же площади и зарегистрировал его в Росреестре. Согласно экспертизе, рыночная стоимость незаконно оформленной земли превысила 13,9 миллиона рублей.

Ущерб причинили муниципальному образованию «Аксайский район». Именно ему фактически принадлежал участок. По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого. Расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.

