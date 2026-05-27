В центре Ростова ураганный ветер вырвал с корнем дерево, оно нависло над дорогой

Дерево опасно нависло над проезжей частью и может упасть в любой момент.

В Ростове, на пересечении улицы Горького и проспекта Чехова, ураганный ветер с корнем вырвал дерево, и оно зависло над проезжей частью. Фотографией с места с «КП – Ростов-на-Дону» поделился читатель вечером в среду, 27 мая.

Дерево росло вдоль дороги у дома № 185. Ветер не опрокинул его полностью, но ствол опасно накренился и низко навис над проезжей частью. Это создает угрозу для водителей и пешеходов.

Напомним, в Ростове с вечера 27 мая и до полудня 29 мая действует штормовое предупреждение. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. По данным администрации города, к вечеру ветер повалил уже 32 дерева, и непогода не стихает.

Синоптики Ростовского гидрометцентра предупреждают: до конца суток, а также ночью и утром 28 мая ожидается комплекс опасных явлений – сильный дождь, ливень с грозой, град и порывы ветра до 20–25 метров в секунду.

