Вечером 27 мая Ростов накрыл ливень, ураганный ветер валит деревья

Ростов накрыл ливень вечером 27 мая.

Вечером в среду, 27 мая, Ростов-на-Дону накрыл сильный ливень. А штормовой ветер ломает ветви деревьев. Кадры последствий непогоды передают корреспонденты и читатели «КП – Ростов-на-Дону».

- В городе бушует настоящий ураган. Сильный ветер и дождь не прекращаются, - делится наш читатель.

На улицах падают крупные ветки, они перекрывают дороги и тротуары. Люди пытаются укрыться под зонтами, но порывы ветра их вырывают и ломают.

По словам ростовчан в городских пабликах в соцсетях, во многих домах временно отключается электричество, а в Пролетарском свет в квартирах полностью пропал.

Ветер ломает ветви и валит деревья.

Напомним, как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, вечером 27 мая в Ростове введен режим повышенной готовности, который продлится до 12:00 29 мая.

- До конца суток, а также ночью и утром 28 мая ожидается комплекс опасных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер до 20–25 метров в секунду, - предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Коммунальные службы переведены в режим оперативного реагирования. Им поручено быстро устранять аварии и чистить решетки ливнеприемников на дорогах. Жителей просят быть осторожными. В экстренных случаях звонить по номеру 112.

В Ростове из-за ветра 27 мая упали 32 дерева, коммунальщики убрали уже девять

Больше всего из-за штормового ветра 27 мая в Ростове упало деревьев в Октябрьском районе