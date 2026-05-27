В Таганроге за день в службу 112 поступило более 3000 обращений из-за урагана

До 17:00 в Таганроге в службу 112 поступило более трех тысяч вызовов из-за последствий сильного ветра.

В Таганроге к вечеру среды, 27 мая, в службу экстренного реагирования «112» поступило более трех тысяч обращений, связанных с отключением электроэнергии и падением деревьев. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ.

В городе действует штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра падают ветки и целые деревья, обрываются линии электропередач. Наибольшее количество отключений зафиксировано в СНТ и ДНТ на Мариупольском шоссе, на улицах Нестерова, Чайковского, Таврическая, Бериева, Дзержинского, Морозова и других территориях. Повреждено более 15 автомобилей.

- Энергетики ПАО «Россети Юг» восстанавливают электроснабжение. Аварийные бригады работают круглосуточно. Подготовлены резервные силы. Сотрудники МКУ «Благоустройство» распиливают и убирают упавшие деревья, расчищают проезды. Ситуацию контролируют оперативные службы, - рассказала Светлана Камбулова.

Глава города призвала жителей соблюдать меры безопасности. По возможности оставаться дома, а на улице не подходить к оборванным проводам и поврежденным деревьям, не парковать машины под ними.

- При ЧП нужно звонить по номеру «112».

