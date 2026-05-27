НовостиОбщество27 мая 2026 19:19

В Ростовской области объявили новое штормовое предупреждение из-за ветра до 30 м/с

Синоптики прогнозируют жестокий шторм до конца суток 27 мая и утром 28 мая
Татьяна ТИХОНОВА
Жестокий шторм продлится до утра 28 мая.

Штормовое предупреждение об усилении ветра передали в Главном управлении МЧС по Ростовской области поздно вечером в среду, 27 мая. Синоптики предупреждают о очень сильном западном ветре – порывы могут достигать 30 метров в секунду. По шкале Бофорта такая скорость оценивается как «жестокий шторм».

- Непогода сохранится до конца суток 27 мая, а также ночью и утром 28 мая, - предупреждают в Ростовском гидрометцентре.

В МЧС рекомендуют парковать машины в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителей просят быть внимательными за рулем и по возможности отложить поездки, а родителей – не оставлять детей без присмотра.

