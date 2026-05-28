В Ростове пройдет решающий матч за чемпионский титул по гандболу

Донские гандболистки уступили соперницам из Москвы. Фото: правительство Ростовской области.

Донские гандболистки уступили соперницам из Москвы в четвертой встрече серии. Несмотря на это поражение, борьба за золото продолжается. Глава региона отметил, что главные испытания только закаляют настоящих чемпионов.

Он пожелал спортсменкам успехов в предстоящую пятницу, 29 мая. Встреча пройдет во Дворце спорта в донской столице.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил московскому ЦСКА в четвертом матче финальной серии Суперлиги. Финальный счет составил 23:31 (9:16).

